Kälber-Rufe hallen über den Bodensee

Tierschützer haben heute am Bodenseeufer gegen Tiertransporte demonstriert. Aus einer Lkw-Atrappe klangen die Rufe von Kälbern.

Seit Wochen dominiert die Debatte um Transporte und Exporte von Vorarlberger Kälbern die Debatte im Tierschutzbereich. Am heutigen Internationalen Aktionstag gegen Tiertransporte brachte der VGT erneut Wind in die Diskussion. Stundenlang stand der Nachbau eines Kälbertransporters an der Seepromenade in Bregenz, die Rufe der Kälbchen aus dem Inneren des Holz-LKW schallten durch die ganze Umgebung.