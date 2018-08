KäferleCup vermittelt Kindern Freude am Radsport

Im Rahmen des Highlander Radmarathons findet am Samstag, 11. August bereits zum dritten Mal der KäferleCup in Hohenems statt.

Unter dem Motto “Sei nicht fad – fahr Rad” findet am Samstag in Hohenems bereits das dritte Mal der Vorarlberg >>bewegt KäferleCup statt. “Die Initiative zielt darauf ab, unseren Kleinsten Freude am Radsport zu vermitteln”, erklärt Sportlandesrätin Barbara Schöbi-Fink. Beim Hindernis-Parcours können Kinder von drei bis 14 Jahren ihr Geschick mit Fahrrad, Laufrad oder Scooter unter Beweis stellen.