Kader nun komplett: Schwede Trotter stürmt für die Bulldogs

Die Dornbirn Bulldogs haben ihre letzte vakante Stürmerposition endlich besetzt. Aus Schweden kommt Brock Trotter zu den Bulldogs und wird damit den Kader komplettieren.

Trotter, der als Spielmacher gilt und über eine ausgezeichnete Scheibenführung verfügt, absolvierte nach der Collegezeit einige Saisonen in der AHL, der KHL und spielte zudem zweimal für die Montreal Canadiens in der NHL (2010).

2012-2014 musste er auf Grund langwieriger Verletzungen zwei Saisonen aussetzen, startete dann bei Medvescak Zagreb in der KHL sein Comeback in der Saison 2014/15. Über Riga ging es weiter in die zweite schwedische Liga, wo er für Björklöven in 35 Spielen 26 Punkte sammelte.