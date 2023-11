KAC II zu Gast beim EHC Lustenau

In der Alps Hockey League empfängt der EHC Lustenau am Samstag das Future Team des EC KAC. Unter dem Motto „Ladies Night“ erhalten alle Damen freien Eintritt. Nach Spielende unterhält Bruce Cradle die Zuschauer*innen im VIP-Raum. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr. Valcome.tv überträgt das Spiel live.

Die Klagenfurter warten seit sechs Spielen auf einen Erfolg und liegen derzeit am Tabellenende der AHL. Trotzdem darf das junge Team des KAC nicht unterschätzt werden. Eisläuferisch sind die Spieler sehr gut ausgebildet und jeder einzelne Spieler möchte sich für höhere Aufgaben in der ICE League empfehlen. Zu Beginn der Saison gewannen sie die Spiele gegen den EC Bregenzerwald, Gröden und Kitzbühel.

Es bedarf einer kollektiv starken Mannschaftsleistung um auch gegen die Klagenfurter als Sieger vom Eis gehen zu können. In der vergangenen Saison trafen die beiden Teams viermal aufeinander. Bei allen Duellen hatte der EHC Lustenau das bessere Ende für sich. An diese makellose Statistik aus der letzten Saison möchten die Lustenauer auch am Samstag anschließen und sich wichtige Punkte in der Tabelle gutschreiben lassen.