Kabul: Wohnviertel von Rakete getroffen - Kind getötet

Auf ein Viertel nordwestlich des Kabuler Flughafens ist laut dem örtlichen Polizeichef ein Raketenangriff verübt worden. Ein Kind soll bei der Attacke ums Leben gekommen sein.

Ein Kind sei bei der Attacke am Sonntagnachmittag (Ortszeit) getötet worden, sagte der Polizeichef, der nur unter dem Namen Raschid firmiert. Zunächst bekannte sich niemand zum Angriff.

Der Vorfall fällt in die Abschlussphase der US-Evakuierungen von amerikanischen Staatsbürgern und Ortskräften. Nach einem Selbstmordanschlag, der dem afghanischen Ableger der Terrorgruppe Islamischer Staat zugeschrieben wurde, haben die Taliban die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Airport verschärft.

Erst am Donnerstag waren bei einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Kabul mindestens 13 US-Soldaten - und -soldatinnen sowie zwei Briten ums Leben gekommen. Die Angaben über die afghanischen Todesopfer schwanken, Sender wie CNN sprachen von bis zu 200 Toten.