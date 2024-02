Kabinenparty zum Saisonabschluss

Mit dem letzten Eistraining und einer Kabinenparty endete am Wochenende für den Hockeynachwuchs in Rankweil die Eiszeit.

Rankweil . Die Temperaturen werden wieder wärmer und die Kühlanlage auf der Gastra kann das Eis nicht mehr richtig kühlen. Daher ging am vergangenen Wochenende auch für die Youngsters des HC SAMINA Rankweil die Eishockeysaison zu Ende.

Rund 30 bis 40 Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Wochen laufend an den Trainings der HC SAMINA Rankweil Juniors teilgenommen, wobei diesbezüglich noch ohne Alterseinteilungen gearbeitet wird und alle Zusammen auf dem Eis trainieren. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen Eishockey beibringen und gleichzeitig Spaß haben“, so Nachwuchsleiter Werner Prettenhofer.