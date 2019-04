Kabarettkomödie mit Tiefgang

Sulz. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens von „TheaterMobil“ sind Regisseur Armin Weber und sein Team mit ihrer neuesten Produktion sesshaft geworden.

In der „Kleinkunsttankstelle Theatergarage“ in der Austraße 26 in Sulz spielt Marcus Harm die Mundartversion „Après Ski- Ruah do domma“ der Kabarettkomödie von Klaus Eckel.