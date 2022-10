Kabarett und Musik im Freudenhaus

Zwei Kultur-Highlights locken diese Woche ins Freudenhaus.

Am Donnerstag gastiert Markus Linder & Band mit seinem Musikkabarett „O sole mio“ plus Highlights aus 25 Jahren in Lustenaus Kulturstätte. Comedian, Blues-Mann und Fernsehpfarrer Markus Linder zieht in seinem aktuellen Programm anlässlich des kürzlichen 60ers ein schonungsloses, satirisches Resümee über sein bisheriges künstlerisches Leben. Der Siegeszug seines Riebl-Songs durch die internationalen Hitparaden kommt dabei genauso zur Sprache wie die Philosophie im Deutschen Schlager oder der Zugang der verschiedenen musikalischen Genres zum Thema Sex. Lidner erzählt, wie er nicht nur einmal am großen Welthit knapp vorbeigeschrammt ist, wieso er ein Vorbild für Michael Jackson war, und wie ihn nur die Hilfe seines Therapeuten vor dem Durchdrehen im Show-Business bewahrt hat.