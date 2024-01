Kabarett-Schlemmermenü im Käsehaus Schruns

Am 27. und 28. Jänner sorgen „Pointen & Püree“ für humorvolle Unterhaltung

Am letzten Jänner-Wochenende gastiert die Truppe im Käsehaus Montafon in Schruns.

Gespielt wird am Samstagabend und am Sonntagmittag – „So kommen auch Leute, die am Abend nicht mehr so viel essen wollen, in den Genuss von Pointen & Püree“, erklärt Andrea Petermann. Der Empfang startet jeweils eine halbe Stunde vor der Vorstellung. Karten gibt es auf www.pointen.net. Wie bei allen Veranstaltungen von Pointen & Püree sind auuch Buchungen an einem Tisch für Singles möglich. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Website.