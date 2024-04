Kabarett, Konzert und Kino am Dornbirner Spielboden

Die Science Busters gehen am Freitag am Dornbirner Spielboden wissenschaftlichen Fragen auf ihre ganz eigene Art nach.

Die Science Busters gehen am Freitag am Dornbirner Spielboden wissenschaftlichen Fragen auf ihre ganz eigene Art nach. ©Spielboden

Die Spielbodenwoche 14 bietet ein vielseitiges Programm für Kulturbegeisterte

Dornbirn. Neben spannendem Kinoprogramm gibt es am Dornbirner Spielboden diese Woche auch zwei Abende ganz im Zeichen von Kabarett und Musik. So gastieren am Freitag, 5. April 2024 um 20 Uhr die Science Busters mit ihrem Planet B auf der Spielboden-Bühne. MC Martin Puntigam (Kabarettist & Univ. – Lekt. Uni Graz), Dr. Florian Freistetter (Astronomie) und Dr. Martin Moder (Molekularbiologie) erklären und zeigen u.a. „Wie man Studien wissenschaftlich korrekt fälscht, klären, ob Kamele Impfgegner sind und ob sich auch Sternschnuppen etwas wünschen dürfen, wenn sie einen Menschen sehen?“ Die „Kelly Family der Naturwissenschaften“ feiert an diesem Abend 15 Jahre Wissenschaft im rosa Trikot mit funktionierenden Experimenten, echten Wissenschaftlern und selbst erfundenen Witzen.

Tags darauf, am Samstag, 6. April ist dann wieder das Kasperle ab 15 Uhr zu Gast. Das Puppentheater lädt Kinder ab drei Jahren ein, sich gemeinsam mit Räuber, Hexe, Seppl, Gretl und natürlich dem Kasperle auf ein lustiges Abenteuer zu begeben.

No Gypsy Jazz at all