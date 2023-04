Kabarett, Kasperle und Jahreshauptversammlung

Der Spielboden Dornbirn präsentiert wieder eine abwechslungsreiche Kulturwoche.

Dornbirn. Am Mittwoch, 19. April findet die 42. Jahreshauptversammlung des Vereins Spielboden Dornbirn statt. Daneben darf sich das Publikum wieder auf eine äußerst vielseitige Programmwoche freuen. Neben Kino (Peter Madsen and CIA play Silent Movies – The Brub Stake, GoWest Bunte Streifen: Sisi und Ich, Holy Spider, Knock at the Cabin und Vandana Shiva – Ein Leben für die Erde) gibt es am Donnerstag, 20. April 2023 Kabarett mit Dirk Stermann, der sein Programm „Zusammenbraut“ präsentiert. In seinem ersten Solo-Kabarett heiratet Stermanns Tochter und der Komiker schmeißt eine Party für sie. Die ausgelassene Feier wird zu einer Abrechnung mit den Vaterqualitäten des Fernsehstars.