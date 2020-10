Kabarett „Grenzgänger“ von und mit Bandi Koeck und Thomas Rauch

Sie sind zurück! Nach dem beachtlichen Erfolg ihres Kabarett-Debuts „NACHSCHLAG“ vor exakt zwei Jahren ist das Künstlerkollektiv Bandi Koeck und Thomas Rauch zurück, denn sie wurden definitiv zu oft auf offener Straße angesprochen und gefragt, wann sie wieder die Bühnen des Landes unsicher machen würden.

Die beiden Comedians gehen in ihrem zweiten Kabarett „GRENZGÄNGER“ an Grenzen und überschreiten sie zugleich: Nach einem verheerenden Flugzeugabsturz sind die einzigen beiden Überlebenden ausgerechnet der Ostschweizer Hans-Ueli Schnider sowie der Süddeutsche Heinz-Rüdiger Mier. Auf offener See kämpfen die beiden unterschiedlichen Zeitgeister ums nackte Überleben. Nach anfänglichen kulturell bedingten Schwierigkeiten und gegenseitigen Vorurteilen finden die beiden – ohne es zu wollen – immer näher zueinander. Doch genügt das Errichten einer gemeinsamen Unterkunft auf einer unbekannten Insel, um wieder zurück nach Hause zu finden?