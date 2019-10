KAB startet in den Herbst mit kreativen, neuen Ideen

Begeisterten Anklang fand die Werkausstellung der Kath. ArbeitnehmerInnen Bewegung „kab & kreativ“, die am 11. Oktober im Haus der Generationen in Götzis stattfand.

Götzis Insgesamt 17 AusstellerInnen präsentierten den Besuchern ihre schönen Werkstücke und boten eine vielfältige Auswahl an selbst gefertigten Handwerkstücken zum Verkauf an. Sabine Söhnel und Klaudia Safarik, die Organisatorinnen der Werkausstellung, berichten, dass der Trend in Richtung Naturmaterialien gehe. Handwerkskunst aus Weide, Steinen, Wolle, Kräutern und Ölen, Blüten und Gräsern, Ton usw. erfreuen sich wieder großer Beliebtheit. Für Interessierte bietet die KAB Handwerkskurse an, die sich durch kleine Gruppen auszeichnen (Programm: www.kab-vorarlberg.com) Die Besucher waren vom Ideenreichtum der AusstellerInnen und der sehr ansprechenden Präsentation der Werkarbeiten begeistert. Bei selbstgebackenem Kuchen und Kaffee fanden interessante Gespräche statt und wertvolle Kontakte konnten geknüpft werden. VER