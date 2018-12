KAB Familienbasteltag in Arbogast

Am ersten Adventwochenende fand im Jugendhaus St. Arbogast der Familienbasteltag der KAB (Katholischen Arbeitnehmerinnen Bewegung) statt. Den Familienbasteltag gibt es bereits seit Anfang der 70er Jahre.

Der Tag beginnt immer mit einem gemeinsam gefeierten Familienwortgottesdienst, anschließend wird an den verschiedenen Werkstationen eifrig gebastelt. Diese Stationen wurden auch dieses Jahr von einem Werkteam der KAB vorbereitet. Hier entstehen schöne Dekorationen für die Festtage und besonders die Kinder freuen sich über die selbstgefertigten Weihnachtsgeschenke. Auch der gemeinsame Mittagstisch, der ca. 120 Personen umfasst, ist immer ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein. „Wir beschließen den Tag in einer gemütlichen Sitzrunde bei Weihnachtsgesang und einer besinnlichen Geschichte. Oft verabschieden sich die Kleinsten bei uns mit einem Lächeln im Gesicht, einem Strahlen in den Augen und dem Satz ‘Danke, wir freuen uns schon wieder auf nächstes Jahr’, “ berichtet Sabine Söhnel. Der beliebte Familienbasteltag findet zwei Mal jährlich statt. Einmal vor der Karwoche an Ostern und das zweite Mal im Advent. Durchschnittlich melden sich zwischen 100 und 120 Personen pro Jahr an. Manchmal seien Familien in dritter Generation dabei, weil die Eltern es selber so schön empfunden haben, als sie Kinder waren – so Söhnel. Eingeladen sind alle, die Freude am Basteln haben und gemeinsam einen Tag verbringen wollen. VER