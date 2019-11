Juve: Marcel Büchel findet neuen Verein in Italien

Der für Liechtensteins Fußball-Nationalteam spielende gebürtige Vorarlberger Fußballer Marcel Büchel hat in Italien einen neuen Verein gefunden.

Nachdem sein Probetraining bei der AS Roma zuletzt erfolglos verlief, unterschrieb der 28-Jährige am Montag beim Zweitligisten Juve Stabia. Das gab der süditalienische Club mit Sitz Castellammare di Stabia am Golf von Neapel per Twitter bekannt.