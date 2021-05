Justizministerin Zadić traf italienische Amtskollegin Cartabia

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat am Montag in Wien ihre italienische Amtskollegin Marta Cartabia getroffen. Das Gespräch fand am Rande der 30. Tagung der UN-Kommission zum Thema Strafjustiz und Vorbeugung von Verbrechen statt.

Cartabia traf außerdem die Exekutivdirektorin der in Wien ansässigen UNO-Organisation für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) Ghada Waly.

Cartabia besprach mit Zadić europäische Themen in Hinblick auf das nächste Treffen der Justizminister am 7. Juni. Die parteilose italienische Ministerin erkundigte sich über das Verfahren zur Ratifizierung des Gesetzes zur Einrichtung des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) in Österreich, wie aus ihrem Büro in Rom am Montag verlautete. Beim Anmelden einer Erfindung sollen Unternehmen dank des Patentgerichts Zeit und Geld sparen. Cartabia warb um Österreichs Unterstützung für die Kandidatur Mailands als Sitz einer der Sektionen des Patentgerichts.