Justiz - Edtstadler: Kritik muss möglich sein

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat die Kritik ihrer Partei an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bekräftigt und verteidigt.

Es gebe eine lange Liste von Verfehlungen, die angesprochen werden müssten. "Kritik muss in einem Rechtsstaat möglich sein", sagte Edtstadler in der "ZiB2" am Dienstag. Die Aussagen des grünen Koalitionspartners, wonach die ÖVP ein "gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz hat", wies sie "als völlig absurd" zurück.