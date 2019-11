Juroren kürten Gärten

Die schönsten Gärten der Marktgemeinde wurden vom Verschönerungsverein ausgezeichnet.

Lustenau. Seit vielen Jahren werden nach dem Flora-Landesbewerb vorgegebenen Schema die schönsten Gärten ausgewählt und deren fleißige Bearbeiter gebührend gewürdigt. Wer mit seinen Blumen- und Dekofantasien besonders beeindruckt wird auch für den Landesbewerb nominiert. Gärtnermeister Werner Waibel und Kurt Almer bildeten die Jury und besuchten im Juli die Gärten der Teilnehmer. Obmann Daniel Steinhofer: „Die Lustenauer haben einen grünen Daumen, das zeigen die prachtvollen Gärten in der Gemeinde!“ Im Theresienheim konnten die begeisterten Gäste sich an den Fotos erfreuen, die eine bunte Vielfalt an Gartenideen dokumentierten.

Zum Landesbewerb wurden in diesem Jahr gleich vier Teilnehmer nominiert: Waltraud und Josef Graf wurden mit fünf „Floras“ ausgezeichnet, ihr Garten in der Brändlestraße besticht mit pompösem Blumenschmuck, weiter ging es mit Margarete und Roman Andersag, die ein wenig versteckt in der Gänslestraße ihren Garten zum Blühen bringen – sie erhielten heuer vier Floras. Intensive Farbenpracht und üppig blühender Balkonschmuck zieht das Augenmerk auf sich, wenn man das Haus von Maria und Egard Sperger passiert, Gerda und Werner Hämmerle präsentieren ihren Blickfang in der Staldenstraße, wo ein künstlerisch angelegter Skulpturengarten und gemütliche Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen.