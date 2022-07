"Jürgen" bringt 35 Grad: Was tun gegen die Mega-Hitze?

Das aktuell herrschende Hoch "Jürgen" bringt zwar Sonnenschein und Badewetter, viele leiden aber auch unter den Temperaturen. VOL.AT hat wichtige Tipps für den Umgang mit der Hitze.

Dienstag

Es bleibt sehr sonnig, über weite Strecken sogar wolkenlos. Selbst am Nachmittag tauchen nur wenige, kleine Haufenwolken über den Bergen auf. Es wird noch heißer als am Vortag. Höchstwerte: 30 bis 35 Grad.

Mittwoch

Das überwiegend sonnige und heiße Hochsommerwetter hält am Mittwoch an. Es wird aber im Vergleich zu den Vortagen labiler und damit deutlich schwüler. Es bilden sich vermehrt Quellwolken und daraus am Nachmittag einige Schauer- und Gewitterzellen, die punktuell Starkregen und Sturmböen bringen können. Tiefstwerte: 15 bis 20 Grad, Höchstwerte: 29 bis 33 Grad.