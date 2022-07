Bis zu 35 Grad! Hitzewelle erreicht Vorarlberg

Die Hitzewelle ist auch in Vorarlberg angekommen. Es wird die ganze Woche über sehr heiß.

Schon am Montagnachmittag kommt mit der Sonne die Hitze. Die Temperaturen steigen dabei vielerorts auf über 30 Grad. In der Nacht auf Dienstag bleibt es gering bewölkt bis wolkenlos und trocken. Es kühlt aber in der Nacht ab, auf rund 15 Grad.