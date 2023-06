Jupident Golf-Charity-Turnier 2023

Eine großzügige Spende von 25.166 Euro konnte nach einem mehrtägigen Golf Charity-Turnier für die Kinder und Jugendlichen der Stiftung Jupident überreicht werden.

Auch heuer fand erfreulicherweise erneut eine Golf-Charity-Challenge zugunsten der Stiftung Jupident statt. Der Golfclub Montfort in Rankweil organisierte eine Turnierserie mit fünf Spieltagen. Insgesamt spielten knapp 300 sportbegeisterte Golfspielerinnen und Golfspieler für den guten Zweck.

Viele Spendende

Dieser überaus großzügige Betrag setzt sich aus den Beiträgen von zahlreichen Lochpaten und Sponsoren sowie den Beiträgen der Turnierteilnehmer:innen zusammen. Die Sieger in den Spezialwertungen und der Gesamtwertung waren: Hannes Fehr (Nearest to the Pin), Erika Liepert(Longest Drive), Tagessieger Christoph Kummer, Gesamtsieger Tim Walch, Qualifikationssieger Max Lins und Longest Drive Robin Forster.