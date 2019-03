Junipa Gold glanzvoll im Glashus

Herrlich im schönen Ambiente gerockt: Junipa Gold begeisterte im Glashus

FRASTANZ Viele überzeugte Konzertgäste, die Junipa Gold schon vor einer Woche auf dem Rundklang in Feldkirch gehört hatten, ließen sich auch deren erstmaligen Auftritt im Glashus der Gärtnerei Kopf in Frastanz nicht entgehen. Der längst auch über die Region hinaus angesagten Band gefiel die gemütliche Atmosphäre der Location so gut, dass sie hier auch einige Videoaufnahmen des begeisternden Live-Auftritts aufzeichnete.

Junipa Gold, das sind Leadsängerin Mia Berchtold sowohl am Gesang als auch an der Gitarre begleitet von Sascha Dimovski mit rockigen, verzerrten Riffs auf der E-Gitarre, Pascal Thaler am Bass und Fabio Böckle an Schlagzeug und Trompete. Ihre eigenen Kompositionen wie Devil und Let me Go verzauberten die zahlreichen Gäste im Glashus ebenso wie eine Auswahl gelungener Cover-Versionen.



Schöne Solostücke