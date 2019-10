Juniors mit Auftakterfolg

Die DEC/ECB Juniors sicherten sich zum Meisterschaftsauftakt gleich drei wertvolle Punkte.

Damit begann für die Juniors die neue Saison, wie die Alte geendet hat – mit einem Spiel gegen Lustenau. Und auch in der Neuauflage des Vorjahresfinales konnten die jungen Dornbirner die Akzente setzen. Die Juniors von Beginn weg mit mehr Spielanteilen und der Führung durch Laurin Müller in der dritten Minute. Nico Heinzle konnte den Vorsprung im Mitteldrittel auf 2:0 erhöhen und sorgte so für eine erste Vorentscheidung.

Das Team der DEC/ECB Juniors setzt sich dabei auch in diesem Jahr wieder aus den U17 Spielern, sowie der vierten und fünften Linie (hauptsächlich U20) vom ECB und ehemaligen Bulldogs Nachwuchsspielern zusammen. Neben dem sportlichen Erfolg, verfolgt das Team aber unterschiedliche Ziele: „Während es für die jungen U17 Spieler darum geht, Erfahrung im Erwachsenen-Eishockey zu sammeln, erhalten die U20 bis U24 Cracks des ECB zusätzliche Eiszeit. Für die ehemaligen Bulldogs Spieler gilt es weiter Eishockey auf hohem Niveau zu betreiben und auch eine gewisse Vorbildfunktion für die jungen Spieler wahrzunehmen“, so Juniors Coach Alexander Geier. Eines haben aber alle gemeinsam – am Ende soll der Sieg stehen. Weiter geht es für die DEC/ECB Cracks am 2. November mit dem Auswärtsspiel im Aktivpark Schruns bei EHC Montafon. MIMA