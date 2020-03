Juniors konnten Titel verteidigen

Die DEC/ECB Juniors sicherten sich mit einem 4:1 Erfolg gegen den EHC Montafon den Titel in der VEHL1.

Auch auf dem Eis von Beginn ein flottes Duell in welchem die Juniors dann auch gleich die ersten Akzente setzen konnten – Felix Zipperle brachte die Geier Schützlinge in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge erhöhten die Gäste aus dem Montafon zwar den Druck, doch DEC/ECB Keeper Karlo Skec ließ hier nichts zu und hielt seinen Kasten sauber. Auch im Mitteldrittel standen die Torhüter beider Teams immer wieder im Mittelpunkt – einzig Kai Hämmerle konnte Montafon Tormann Knobel in der 25. Minute überwinden und erhöhte zum 2:0 für die Juniors.

Im Schlussdrittel wurde das Spiel dann intensiver und so konnte Felix Zipperle in der 51. Minute eine Überzahlsituation nutzen und erhöhte zum 3:0 für die Gastgeber. Montafon Coach Gallo versuchte zwar noch mit einem Time-out sein Team „wach“ zu rütteln, doch vergebens – 35 Sekunden später sorgte Julian Auer mit dem 4:0 für die Juniors für die Vorentscheidung. Montafon Spielmacher Patrick Ganahl konnte in der 55. Minute noch auf 1:4 verkürzen, doch am Ende spielten Schwinger und Co. den Sieg sicher nach Hause. Damit bleibt der Meistertitel der VEHL1 in Dornbirn und den DEC/ECB Juniors gelang nach einer tollen Saison die erfolgreiche Titelverteidigung. MIMA