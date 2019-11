Juniors holten sich TabellenfÃ¼hrung zurÃ¼ck

Die DEC/ECB Juniors feierten einen glatten 5:0 Erfolg gegen das Farmteam des EHC Lustenau.

Dornbirn. Bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Saison stand am vergangenen Wochenende die Neuauflage des Vorjahresfinales zwischen den DEC/ECB Juniors und dem EHC Lustenau II auf dem Programm – und zum dritten Mal in Folge gingen die Juniors als Sieger vom Eis.