"Junioren" von der Austria gegen den DSV nur Außenseiter

Austria Lustenau Amateure kämpfen gegen eingespielte DSV-Mannschaft um die ersten Punkte.

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau Amateure vs DSV

Das letzte Aufeinandertreffen von den Austria Lustenau Amateuren und dem Dornbirner SV endete am 26. Oktober am Nationalfeiertag mit einem überraschenden 3:1-Auswärtssieg der zweiten Kampfmannschaft der Austria. Noch einmal so ein Endergebnis einzufahren ist für die blutjunge Fohlentruppe der Lustenauer nur ganz schwer zu schaffen. „Zehn eliteligataugliche starke Spieler haben mein Team verlassen. Mit der gleichen Mannschaft aus dem Vorjahr hätte ich unter den Top-drei Teams heuer ganz sicher mitgespielt. Der Aderlass ist riesengroß, das kann kein Verein ersetzen. Technisch ist meine Mannschaft gleichwertig aber viele Kicker haben noch nicht einmal im Erwachsenenfußall gespielt. Ich habe nur noch eine reine Juniorenmannschaft zur Verfügung. DSV ist logischerweise klarer Favorit. Wir können uns nur für das Frühjahr weiterentwickeln um dort den Klassenerhalt zu schaffen“, fand Austria Lustenau Amateure Trainer Michael Kopf die entsprechenden klaren Worte.