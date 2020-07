Jungrodler machen sich fit

Bludenz (dk). Unter der Leitung von Nachwuchschefin Andrea Tagwerker und Trainer Patrick Kobela bereitet sich derzeit der Nachwuchskader des Rodelclubs Sparkasse Bludenz auf die kommende Saison vor.

Kürzlich schnupperten 7 Neo-Rodler in einem 3-tägigen Trainingslager erstmals Vereinsluft in der rasanten Sportart, wobei Kondition aber auch Spaß im Mittelpunkt standen. So wurde im Stadion Unterstein Starttechnik auf der Wippe geübt und beim Laufen an der Kondition gefeilt. Auf dem Programm standen zudem Schwimmen im VALBLU, Klettern im Hochseilgarten in Brand und ein Marsch auf den Muttersberg und wieder retour.