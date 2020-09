Jungmusiker auf Weiterbildung

STALLEHR Sechs Jungmusikanten der Harmoniemusik Stallehr – Bings – Radin nahmen am Jungbläserseminar des Blasmusikbezirkes Bludenz teil.

Dieses Jahr konnte aufgrund der erhöhten Hygienemaßnahmen das Jungbläserseminar nicht im Schulsportzentrum in Tschagguns mit Übernachtung angeboten werden, sondern es musste als Tagesseminar abgehalten werden. Als Ausweichort bot sich das Probelokal der HM Bürs und das Schulzentrum von Bürs an. Somit konnten sich die 73 Jungmusiker vier Tage lang, in der letzten Ferienwoche, musikalisch fortbilden. Am Abschlussabend boten die Seminarteilnehmer in Form eines Abstandskonzertes ihr Können im Freien dar und präsentierten stolz die Musikstücke in kleinen Ensembles als auch im großen Orchester. Unter den Jungmusikern befanden sich auch 6 Jungmusikanten der HM Stallehr – Bings – Radin, welche sich auf diesem Wege nochmals bei der Bezirksleitung für die heuer außergewöhnliche Organisation des Seminares bedanken möchten! SW