Jungmusikanten spielten zum Brunch auf

Kürzlich veranstaltete der MV-Lustenau erstmals seinen Juniorbrunch im Theresienheim.

Unter der Leitung von Julia Konzett und Pamela Baric spielte die Hänschenklein-Musik zum Konzertauftakt. Im Anschluss gaben Gaby König-Warenitsch und die Jugendmusik alles und boten den Gästen ein abwechslungsreiches Programm. Den Juniorbrunch nahmen die Verantwortlichen des MV-Lustenau aber auch zum Anlass, ihre Jungmusikanten mit den Jugendmusikabzeichen für ihre Leistungen zu belohnen. Elf Musikanten wurden mit dem Juniorabzeichen geehrt, das Abzeichen in Bronze erhielten Paula Wund und Lucia Schäfer für ihre tollen Erfolge. Entsprechend wurden die Abzeichenträger mit großem Applaus belohnt.

Den Musikverein Lustenau gibt es seit über 125 Jahren. Neben der Ausbildung in der Musikschule werden die jungen Musikanten durch das Mitwirken in den Jugendformationen auf den Eintritt in das große Blasorchester vorbereitet. Die Verantwortlichen legen großen Wert auf eine verantwortungsvolle Jugendarbeit. Musik verbindet über alle Grenzen hinaus – dieses Hobby schweißt Jung und Alt im Musikverein zusammen.