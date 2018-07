Jungfischer erlernten das richtige Filetieren

Hohenems. Waidgerechter Umgang mit der Kreatur Fisch ist das A und O für jeden Petrijünger und kann nicht früh genug erlernt werden. Zudem schreibt das Vorarlberger Fischereigesetz den Besuch von Theorie- und Praxiskursen für Jugendliche unter 16 Jahren vor, die eine Jahreskarte erwerben wollen.

Und so führt der Fischereiverein Hohenems seit vielen Jahren Filetierkurse für den eigenen Nachwuchs und für die Jungfischer aus Dornbirn durch. Im Zuge des heurigen Filetierkurses beim Vereinsheim der Emser Fischer übten 13 der 18 heuer neu eingetretenen Jungfischer aus Hohenems und fünf der sieben Anfänger aus Dornbirn unter Anleitung der beiden Jugendwarte Manuel Perner und Walter Metzler sowie einiger Fischerkollegen zuerst das rasche sowie schmerz- und stressfreie Töten der 55 Bachforellen. Diese waren dem Fischereiverein Hohenems zu seinem 60. Jubiläum von der Fischzucht Koblach geschenkt worden.

Bereits im Februar dieses Jahres stand beim Theoriekurs eine Einführung in die Fischkunde und in behördliche Vorschriften wie Schonzeiten oder erlaubte Fanggeräte sowie die Knotenkunde auf dem Programm. Beim Praxiskurs im April übten die Jungfischer die richtigen Knoten und Montagen sowie die Wurftechniken. Dabeai erfuhren sie auchWichtiges über das richtige Verhalten am Wasser und über die Befugnisse der Aufseher.