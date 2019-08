Die “Jungfidelen” – sechs junge Musiker aus Kärnten - bringen am Sonntag, 8. September ab 12 Uhr das Publikum in der Rufana Alp in Bürserberg zum Kochen.

Unplugged räumen sie mit gängigen Klischees auf und beweisen wie echte, urige Volksmusik rocken kann.

Der Ursprung der Jungfidelen ist die traditionelle Volksmusik, schon sehr früh musizierten die sechs Jungs in ihren Familien. Neben der Ausbildung in der Musikschule, sammelten sie auch gemeinsame Erfahrungen in der Trachtenkapelle Flattach", wo sie immer noch aktive Mitglieder sind.

Begonnen hat alles 2005. Nach vielen erfolgreichen Bühnen- und TV-Auftritten in unterschiedlichen Formationen, erfolgte 2013 die Gründung der „Jungfidelen“. Die meisten Songs schreiben sie selbst. Mit ihrem Debütalbum „Daham“, das 2018 erschienen ist, verbinden sie ihr Zuhause, genauer gesagt, das Mölltal, wo sie alle aufgewachsen sind. Ein Jahr zuvor erschien mit dem „MÖLLTALER MEDLEY“ die erste Single. In diesem Song lassen sie erfolgreiche Lieder der legendären „Fidelen Mölltaler“ in einem neuen modernen Gewand auf- und weiterleben – getreu ihrem Motto - „Tradition trifft Modern".

„Die Rufana Alp, eine gediegene Location an einem wunderbaren Ort, geradezu prädestiniert für die Veranstaltung der Kulturinitiative Tal-schafft-Kultur“, ist Thomas Ludescher überzeugt und freut sich mit den Gastgebern Raffaela und Fridolin Plaickner auf viele Besucher.