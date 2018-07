Der Airbus Beluga XL (Airbus A330-700L) hat am Montag seinen etwa vier Stunden dauernden Jungfernflug absolviert.

Willkommen beim Jungfernflug des Beluga XL von Airbus. Hunderte Mitarbeiter und Zulieferern hatten sich am Donnerstag in der französischen Stadt Toulouse versammelt, um mit dabei zu sein. Und wer die kuriose Form dieses neuen Airbus-Transportflugzeugs mit dem maritimen Namen gesehen hat, weiß auch woher der Name kommt. Hierbei handelt es sich um das Nachfolgermodell des europäischen Flugzeugbauers für den bisherigen Flieger der nur Beluga genannt wird. Airbus will insgesamt fünf Maschinen dieses neuen Typs Beluga XL bauen.