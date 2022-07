Junger Wälder-Crack bekommt eine große Chance

Julian Metzler will bei den Pioneers Vorarlberg den nächsten Schritt machen.

Der Dornbirner Julian Metzler wird in der kommenden Saison für die BEMER Pioneers Vorarlberg spielen. Julian der im Nachwuchs bei Rheintal spielte und nach einem kurzen Abstecher in die Red Bull Hockey Academy beim EC Bregenzerwald in der Alps Hockey League seine Schlittschuhe schnürte, absolvierte dort insgesamt 118 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. In der letzten Saison schaffte der 22 jährige Stürmer dann auch den Sprung in die ICE League bei den Dornbirn Bulldogs. Insgesamt hatte der Rechtsschütze 18 Erstligaspiele absolviert. Nun soll der flinke Stürmer bei den BEMER Pioneers Vorarlberg ein wichtiger Baustein für die Zukunft sein.