Junger Verein für treffsichere Schützen

Jagdbogenverein Meiningen präsentiert sich aktiv und engagiert.

Meiningen. Erst im Jahr 2016 gegründet hat sich der JagdbogenvereinMeiningen in kürzester Zeit zu einem stetig wachsenden mit viel Liebe und Arbeit geführter Verein entwickelt. Der Vorstand bestehend Obmann Willi Kessler, Schriftführerin Silvia Marchori und Kassier Ewald Kühne opfern großen Teile ihrer Freizeit um den Betrieb am Laufen zu halten. Die Gründung geht auf eine Abspaltung des Götzner Bogensportvereins zurück, der den Meininger Bogenschütze zu groß geworden war. So entschied man sich kurzerhand das Heft selbst in die Hand zu nehmen, und zählt bereits mehr als 40 aktive Mitglieder, die zahlreichen Kinder und Jugendlichen noch gar nicht mit eingerechnet. Etwas wachsen möchte man noch, bei rund 50 Mitgliedern soll dann aber Schluss sein. Beheimatet ist der Verein auf eine gemeindeeigenen Grundstück in Grenznähe, wer am Fußballplatz vorbei weiterfährt, kann das Gelände nicht verfehlen, die Schaumstofftiere, auf welche gezielt wird, sind deutlich sichtbar. Dort hat der Verein nicht nur viel Geld, sondern vor allem unzählige Stunden investiert. Das Gelände wurde von Gestrüpp befreit, begradigt, Rasen gesät und mittels Container Lagermöglichkeiten und ein kleines Vereinsheim errichtet. Meistens würde sich die Mitglieder aber draußen an der Grillstelle treffen. Unterstützung bekommt der Verein durch die Gemeinde, von Sponsoren, Mitgliedsbeiträgen und auf sportlicher Seite auch vom Olympiazentrum in Dornbirn.