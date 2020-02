Junger Skifahrer in Lech abgestürzt – schwer verletzt

Lech - Ein 17-jähriger Skifahrer ist am Sonntag in Lech über felsiges Gelände rund 60 Meter abgestürzt. Er wurde schwer verletzt.

Am Sonntag war eine Gruppe von vier jugendlichen Skifahrern im Skigebiet Lech unterwegs. Am frühen Nachmittag fuhren sie am Kriegerhorn in die Furkawang ein. Ein 17-jähriger Skifahrer der Gruppe hat dabei die Skiroute verlassen und fuhr in den freien Schiraum ein.