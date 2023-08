Junger Mann ging in Tiroler See unter - tot geborgen

Ein junger Mann zwischen 20 und 30 Jahren ist in der Nacht auf Montag beim Schwimmen im Tiroler Wolfsee in Fiss im Bezirk Landeck untergegangen und nur noch tot geborgen worden.

Der Mann hatte offenbar versucht, zusammen mit einer Frau den See zu durchqueren, als er plötzlich in Panik geriet, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Er versuchte daraufhin mehrmals, sich bei der Frau festzuhalten. Diese wollte ihn aus dem Wasser ziehen, was jedoch nicht gelang, er ging unter.