Junger Mann (21) verprügelt: Polizei veröffentlicht Täter-Beschreibungen

Vor rund drei Wochen kam es vor einem Kiosk in Hohenems zu mehreren Tätlichkeiten gegen einen 21-Jährigen. Die Polizei veröffentlicht nun Täterbeschreibungen.

Der Tathergang

Am 22. Jänner gegen 18:30 Uhr wartet ein 21-jähriger Mann am Kiosk in der Graf-Maximilianstr. 2 in Hohenems auf seinen Kollegen. Während er wartet, wird er von zwei unbekannten männlichen Personen, die im Beisein eines Mädchens sind, in eine Auseinandersetzung verwickelt.