Junger Klauser gewinnt in Rankweil

Tischtennisnachwuchsligaturnier krönte einen jungen Gewinner.

RANKWEIL 50 Teilnehmer aus 19 Vereinen, in acht Gruppen eingeteilt kämpften vergangenen Samstag in der Turnhalle der Rankweiler Mittelschule um den Sieg. Beim Nachwuchsligaturnier konnten junge Talente ihr Können in den verschiedenen Leistungsgruppen beweisen. Neben den Wettbewerben der sieben Leistungsgruppen, bei denen die erste Gruppe als die Beste galt, gab es auch eine Einsteigerklasse in der es um den Aufstieg ging.

Als Sieger ging der elfjährige Theo Ludescher aus Klaus hervor. „Ein ganz besonderes Talent, welches sich gegen 17-, und 18-jährige durchsetzt“, so Andreas Adlboller, Präsident des VTTV. In der Gruppe zwei holte sich Florian Winsauer aus Frastanz den ersten Platz. Über den Sieg in der dritten Gruppe freute sich Martin Mager aus Kennelbach. Sieger der Gruppe vier wurde Valerian Posch aus Lauterach und über den ersten Platz in der Gruppe fünf durfte sich Flavio Baur aus Klaus freuen. Als einziges Mädchen auf Platz eins nahm Johanna Nägele aus Klaus die Medaille in der Gruppe sechs entgegen. Als Gewinner der siebten Gruppe ging Pascal Bartel aus Altach hervor.