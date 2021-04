Jugendliche mit Softgun unterwegs – Polizei-Großeinsatz

Am Donnerstagabend ist die Polizei in Bregenz mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ausgerückt.

Ersten unbestätigten Informationen zufolge wurde am Donnerstagabend die Polizei darüber informiert, dass Jugendliche in Bregenz Tannenbach mit einer Waffe unterwegs seien.

Weil die Gefahrenlage zunächst unklar schien, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Im Zuge des Polizeieinsatzes stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe der Jugendlichen lediglich um eine sogenannte "Softgun"* handelte.

*Softguns oder Softairwaffen sind oft täuschend echt aussehende Replikate von Schusswaffen, die aber keine lebensgefährlichen Verletzungen herbeiführen. Softairwaffen verschießen mittels Federdruck, Gas oder eines Druckluftsystems Rundkugeln aus verschiedenen Materialien.