Junge Wintersporttalente beweisen ihr Können

Bludenz. Spannende Wettbewerbe und sportliche Höchstleistungen stehen bei der diesjährigen Bludenzer Stadtschülermeisterschaft im Mittelpunkt.

Am Sonntag, 21. Januar 2024, treffen sich Schülerinnen und Schüler am Tschenglalift in Bürserberg, um beim Riesentorlauf in zwei Durchgängen ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Startschuss fällt um 10.00 Uhr, und die Preisverteilung findet um 18.00 Uhr im Stadtsaal statt.