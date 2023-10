Junge tötet Mutter, um Impfung seines Bruders zu verhindern!

20-jähriger gesteht vor Gericht, seine Mutter ermordet zu haben, um die Impfung seines Bruders zu verhindern. Der Angeklagte ist Impfgegner und machte seine Mutter dafür verantwortlich, bereits geimpft gewesen zu sein.

Mord aus Impf-Wahn

Vor dem Landgericht Hof hat ein 20-jähriger Angeklagter zu Prozessbeginn gestanden, seine eigene Mutter getötet zu haben. Als Motiv gab er an, die Impfung seines jüngeren Bruders verhindern zu wollen, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte.

Der Angeklagte wird beschuldigt, im März dieses Jahres seine 54-jährige Mutter in ihrer Wohnung im bayerischen Thiersheim ermordet zu haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft leidet der junge Mann unter Wahnvorstellungen und ist ein ausgesprochener Impfgegner. Er machte seine Mutter dafür verantwortlich, bereits geimpft worden zu sein, und glaubte, dass Impfungen ihr Leben beeinträchtigt hätten.

Brutale Tat: Mutter mit Armbrust erschossen

Die mutmaßliche Tat soll begangen worden sein, um zu verhindern, dass sein elf Jahre alter Bruder im April geimpft wird. Laut den Ermittlungen griff der Angeklagte mit roher Gewalt seine Mutter an und strangulierte sie. Darüber hinaus wird ihm zur Last gelegt, nachdem die Frau bereits verstorben war, mit einer Armbrust mehrere Bolzen in ihren Kopf geschossen zu haben.