Todesfälle und Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung: das sind die Zahlen

Die Zahlen

Vor allem jüngere Frauen betroffen

Impfstoffe zeigen Unterschiede bei Meldungen

"Der Impfstoff von AstraZeneca zeigt eine deutlich höhere Melderate als die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer oder Moderna, was vermutlich darauf zurückzuführen war, dass dieser insbesondere jüngeren Menschen verabreicht wurde, die zu stärkeren Impfreaktionen neigen, und auf eine mediale Berichterstattung im Frühling und Sommer 2021", heißt es in der Studie der BASG. Insgesamt beträgt die Melderate 2,62 Meldungen pro 1.000 Impfungen. AstraZeneca hat mit 12,04 die höchste Melderate.

Häufigste Nebenwirkungen

Wenig allergische Reaktionen

Allergische Reaktionen gab es, in Bezug auf die Gesamtzahl der vorgenommenen Impfungen in wenigen Fällen. So wurden insgesamt 1.210 systematische allergische Reaktionen und 1.545 allergische Hautreaktionen gemeldet.

Todesfälle und schwerwiegende Nebenwirkungen

Insgesamt wurden im Beobachtungszeitraum 301 Todesfälle in zeitlicher Nähe zur Impfung gemeldet. Hier konnte bei sieben Patienten aufgrund des Obduktionsergebnisses ein Zusammenhang zwischen Tod und Impfung ausgeschlossen werden. 20 Patienten deren Impfung in der Inkubationszeit mit einer Corona Infektion erfolgt war, starben an den Folgen der Corona Erkrankung. 34 Patienten litten zum Zeitpunkt der Impfung an einer schweren Vorerkrankung, die vermutlich todesursächlich war. 237 Fälle befinden sich nach wir vor in Abklärung, bzw. wurden keine weiteren Informationen übermittelt. Bei einem Jugendlichen kam es zu einem Kreislaufstillstand, der bislang nicht geklärt werden konnte.