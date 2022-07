Junge Talente optimal fördern

Am BG Dornbirn fand ein Vernetzungstreffen von Eltern hochbegabter Kinder statt.

Dornbirn. Was ist eigentlich Hochbegabung und welche Bedürfnisse haben hochbegabte Kinder? Über diese und viele weitere Fragen haben sich Eltern hochbegabter Schüler noch vor Schulschluss ausgetauscht. Dieser erste Vernetzungsabend war vom BG Dornbirn in Kooperation mit dem Verein „Initiative Begabung“ organisiert worden. „Ziel war es, die Erfahrungen, Wünsche, Erwartungen und Ressourcen von Seiten der Eltern zu erfahren, um Begabungsförderung sowohl im schulischen Kontext als auch durch außerschulische Angebote in Zukunft zu verbessern“, erklärt Erika Schuster, eine von vier Pädagoginnen am BGD, die den „ECHA European Council for High Ability“ Diplom-Lehrgang absolviert haben.

Viele Eltern waren der Einladung gefolgt und diskutierten im Rahmen eines World Cafés an vier Tischen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Die Ergebnisse wurden zusammengefasst und bilden die Grundlage für die weitere Konzeptentwicklung. So wünschen sich die Eltern unter anderem, dass Leistung als cool angesehen wird, eine klassenübergreifende Community gebildet wird sowie Kooperationen mit anderen Schulen im In- und Ausland entstehen. Schon jetzt bemüht man sich am BG Dornbirn, junge Talente zu fördern und begabte Jugendliche zu fordern. So ermöglicht es beispielsweise das Drehtürmodell engagierten Schülern, während des Regelunterrichts, diesen zu verlassen, um sich anderen Schwerpunkten zu widmen. Auch Forder-Förder-Projekte werden in diesem Rahmen umgesetzt. Basierend auf einem Lernvertrag können talentierte Schüler während des Unterrichts mit Unterstützung eines Coaches eigenständig an einem individuellen Forschungsthema arbeiten. Weiters wird Oberstufenschülern ein „Schülerstudium“ ermöglicht, so können sie bereits während ihrer Schulzeit ein Studium an einer Universität beginnen und erste Prüfungen ablegen.