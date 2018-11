Junge Ski-Asse auf Erfolgskurs

Derzeit kann sich der Skiverein Mellau gleich über mehrere Nachwuchstalente freuen.

Neben guter Zusammenarbeit mit dem Skiclub Bregenzerwald und den Voralberger Skiverband braucht es Familien die voll und ganz hinter ihren Kindern stehen. Es braucht viel Enthusiasmus sich als Eltern darauf einzulassen Kinder vom anfänglichen Skisport bis in den Spitzensport zu begleiten. Auch ist allen bewusst, dass es nur wenige bis ganz an die Spitze schaffen und deshalb ist es enorm wichtig, dass sich die jungen Leute ein zweites Standbein schaffen. Skikarriere, Schulausbildung oder Lehre unter einen Hut zu bringen ist nur mit großzügigen und entgegenkommenden Vorgesetzten möglich.

Spitzenleistung

Absolute Spitzenklasse in der Ski Szene Mellau ist derzeit der zweiundzwanzigjährige Patrick Feurstein. Er steht in der ÖSV Punkteliste auf Platz 10 (die Marcel Hirscher anführt) und in der Weltrangliste im Riesentorlauf steht er auf Platz 82. Im vergangenen Winter konnte er bereits einen 6 Rang im Europacup erzielen und ist bei den Österreichischen Riesentorlaufmeisterschaften mit Laufbestzeit im 2.Durchgang auf den vierten Platz gefahren. Patrick schaffte den Aufstieg in den ÖSV-B-Kader und ist gerade unterwegs nach Schweden zum Europacup Auftakt im Riesentorlauf. Sein Ziel ist dort gute Resultate zu liefern und dadurch vielleicht einen Fix Platz im Weltcup zu bekommen.

Lehre und Karriere

Eine günstige Konstellation hat sich für Lukas Feurstein ergeben, er absolviert derzeit eine Lehre als Bautechnischer Zeichner und profitiert sehr davon, dass sein Lehrherr Johannes Kaufmann jederzeit Einsicht zeigt, wenn Renntermine und Trainingslager mit Arbeitstagen im Lehrbetrieb kollidieren. Ganz aktuell hat er gerade sein erstes FIS Slalom Rennen in Zillertal gewonnen. Auch sein jüngerer Bruder Marco entpuppt sich mit seinen jungen vierzehn Jahren als Zukunft versprechendes Talent. Er schafft Österreich weit und international schon mehrere Siege und ist in seiner Altersklasse derzeit die Nr. 1 in Österreich. Ermöglicht wird dies auch durch ein sehr gutes und freizügiges Abkommen mit der Werkraumschule Bezau.