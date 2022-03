Junge Leute in alten Gemäuern

Das alte Gericht in Schruns wird immer mehr von jungen Montafoner*innen eingenommen.

Bereits sieben Kinder wurden in der ersten Woche seit der Eröffnung von Gülsah Inan und ihren beiden freiwilligen Helfer*innen schulisch begleitet. Dass es dabei nicht immer nur ernst zugehen muss, beweisen die Kinder, die mit Martin Borger, einem freiwilligen Helfer der ersten Stunde im Lerncafé, jede Menge zu lachen haben, wenn es um die Mathe-Hausaufgabe ging. „Die Kinder sollen Freude am Lernen haben und gerne zu uns ins neue Lerncafé kommen. Und es scheint zu funktionieren“, ist die junge Koordinatorin Gülsah Inan aus Bludenz begeistert. „Mir ist vor allem wichtig, die Kinder auf verschiedenste Art und Weise zu motivieren, dass sie am Ball bleiben und gerne etwas lernen“, schildert die 25-jährige Frau, die selbst weiß, wie schwierig es ist, ohne Motivation in der Schule gute Noten zu schaffen.

So, wie hier im Lerncafé Schruns haben auch die Kids in den anderen 13 Lerncafés der Caritas in Vorarlberg in dem einen oder anderen Schulfach Probleme. „Zuhause fehlt oft ein ruhiger Platz zum Lernen und finanzielle Hürden erlauben es den Familien häufig nicht, den Kindern Nachhilfeunterricht zu ermöglichen“, weiß die junge Pädagogin. Das kostenlose Lernangebot der Caritas Vorarlberg schließt hier eine wichtige Lücke und bietet zum Beispiel in Schruns an drei Nachmittagen ein Lernangebot, bei dem Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. Und auch die gesunde Jause ist ein wichtiger Fixpunkt, denn ein leerer Magen studiert nicht gerne.