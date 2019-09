â€¦â€œJunge KÃ¼nstler stellen sich vorâ€œ Nina Oberhauser und Laurah Maddalena Kasemann

Die jungen Vorarlberger Künstlerinnen Nina Oberhauser (Mezzosopran) und Laurah Maddalena Kasemann (Klavier) präsentieren am

Am Sonntag, den 29. September 2019, 17 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen einen bunten Strauß von Werken, der von der Klassik und Romantik bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts reicht. Das abwechslungsreiche Programm bietet Lieder und Arien von Gluck, Brahms, Mozart aber auch Bernstein und Cole Porter. Außerdem Klaviermusik von Schubert, Beethoven und Gershwin.