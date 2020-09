Junge Künstler stellen sich vor am Sonntag, 4. Oktober um 17.00 Uhr

Die bereits traditionelle „Bühne für junge Künstlerinnen und Künstler“ der Villa Falkenhorst präsentiert dieses Jahr zwei junge Ausnahmetalente am Klavier: Laurah Maddalena Kasemann und Nicola Schöni.

Neben ihrer jeweiligen solistischen Tätigkeit sind die beiden Absolventen des Landeskonservatoriums Feldkirch seit Jahren regelmäßig als Klavierduo unterwegs: Gemeinsam konzertierten sie unter anderem für die Chopin-Gesellschaft, im Schloss Isny und auf dem EPTA-Kongress 2019 in Wien und konnten ebenfalls mehrere Preise bei Wettbewerben entgegennehmen. So erhielten sie 2018 den ersten Platz beim Finale des Schweizer Jugendmusikwettbewerbs, bekamen im Mai 2019 die Möglichkeit, im ORF Funkhaus zu spielen und erhielten eine Berechtigung zur Teilnahme am Hirschmann-Meisterkurs 2018 in Winterthur. Dort erhielten sie unter anderem Unterricht bei Andreas Szalatnay und durften mit dem Schweizer Komponisten Fabian Müller intensiv zusammenarbeiten.