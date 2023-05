Junge Köpfe machen sich für Gambia stark

Mode, die vereint

Ein Wink des Schicksals

Auf seiner ersten Gambia-Reise 2019 wurde er mit der enormen Armut und dem Leid konfrontiert, dem die Menschen dort tagtäglich ausgesetzt sind. „Gleichermaßen war ich berührt von der Gastfreundschaft und der positiven Einstellung, die einem entgegengebracht wird. Der Gedanke, irgendwie unterstützen zu wollen, war sofort da“, so der 29-jährige Bregenzer. Wie es das Schicksal so wollte, lernte er dort seinen Freund Lamin kennen, der in der Grundschule Tanji unterrichtet. Lamin gewährte ihm einen Einblick in den Alltag und stellte ihm Menschen aus seinem Umkreis vor. Nach seiner Abreise blieben er und sein Freund fast täglich in Kontakt. Bis heute ist Lamin ein aktives Mitlied von „Help2Unify“ vor Ort, mit dem sie Projekte besprechen und realisieren. „Zusätzlich nimmt er alle Spenden entgegen und verteilt sie fair an alle Bedürftigen. Mit Lamin haben wir heute zehn Brunnen gebaut“, fügt Manes hinzu. Die Kleidung mit eigenem Design und Schnitten gibt es bereits bei H&M zu kaufen, davon werden fünf Euro an help2unify gespendet. Mit dem Geld bauen Manes und seine Mitstreiter Brunnen und unterstützen eine Schule mit 2300 Kindern, von denen 80 Prozent Waisen oder Halbwaisen sind.