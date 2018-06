Junge Judoka aus vielen Ländern

Das Internationale Monfortturnier wird seit vielen Jahren von der Judo Union Feldkirch veranstaltet. Auf dem Schülerturnier für die Alterskategorien U10, U13 und U16 zeigten junge Judo-Kämpfer aus vielen Ländern, welche Kampfkunst schon in ihnen steckt.

FELDKIRCH Auch auf dem 22. Internationalen Montfortturnier der Judo Union Feldkirch in der Sporthalle Reichenfeld wurden von den 219 jungen Judoka alle Hebel und Wurftechniken angewandt, um den Gegner auf dem Rücken auf der Matte zu besiegen.

Auch heuer reisten Judoka von nah und fern zu dem beliebten Turnier in Feldkirch an. Insgesamt fünf Nationen (Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Italien) waren am Turnier beteiligt. Dank der perfekten Organisation der Judo Union Feldkirch mit ihren über achtzig Mitgliedern wurde das Turnier durchweg positiv bewertet.