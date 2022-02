Junge Freiwillige orientieren sich im „Gap-Year“

Sie engagieren sich, verjüngen das Team und bringen auch frische Ideen in die OJAD.

Dornbirn. Mit dem „Gap-Year“ befassen sich junge Menschen, die nach ihrem Schulabschluss die Lücke (gap) bis zur Wahl des Berufes oder Studiums sinnstiftend füllen möchten. „Viele von ihnen wollen ihren Horizont erweitern und während eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) oder durch den ESK-Freiwilligendienst (Europäischer Solidaritätskorps) Erfahrungen sammeln“, weiß Martina Nachbaur von der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD). Nachbaur informiert, dass vom Praktikum in einem Verein in der eigenen Gemeinde bis hin zur Arbeit auf einer Farm in Kanada praktisch alles möglich ist. Sie betont auch, dass das freiwillige Engagement in vielen Bereichen unserer Gesellschaft eine oftmals unverzichtbare Rolle einnimmt.

Aysima, 23, ist aus der Türkei und seit Oktober 2021 als ESKlerin in der OJAD. In Istanbul studierte sie Soziale Arbeit. „Was mir an meiner Arbeit hier am besten gefällt? Es ist der Englischunterricht im Pflichtschulabschlusskurs Albatros“, ist die spontane Antwort. Außerdem finde sie die Arbeit im Jugendtreff Arena sehr spannend. „Die Offene Jugendarbeit Dornbirn ist für mich eine wirklich interessante Organisation, die es so vermutlich kein zweites Mal gibt“, meint Aysima.